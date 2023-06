Strašák EU má jméno migrace, dokázala dvoudenní přetahovaná bez výsledku

Podle Fialy to však neznamená, že by Praha tyto peníze ve finále nedostala. „Mluvil jsem o tom s předsedkyní Evropské komise. Budeme hledat možnosti, aby ty peníze mohly být vyšší,“ řekl premiér po skončení summitu.

„Pokud to tam nelze napsat, znamená to, že část Evropské rady z toho chce udělat nucený a nedobrovolný proces,“ postěžoval si Morawiecki před začátkem pátečních jednání.

LIVE: follow the press conference after the European Council #EUCO ↓ https://t.co/kiXauE8tKu

Je zřejmé, že jeho slova byla určená hlavně maďarským voličům. Nic to však nemění na tom, že se Budapešť zřejmě rozhodla podkopávat dohodu o migrační politice při každé příležitosti. A Varšava jí bude minimálně do podzimních voleb sekundovat.

„Brusel po nás chce, abychom stavěli ghetta pro migranty. K tomu by vedl jejich plán na donucení Maďarska, aby přivítalo nejméně 10 tisíc migrantů ročně. My ale bojujeme proti tomuto rozhodnutí a nemáme v úmyslu ho zavést,“ uvedl v pátek Balász Orbán, šéf politických poradců maďarského premiéra (shoda příjmení s Viktorem Orbánem je náhodná – pozn. red.).

Není vůbec vyloučeno, že dohoda o migraci nakonec padne. Nestalo by se to ovšem z vůle jednotlivých členských států, ale spíše kvůli tomu, že se jednání s evropskými poslanci protáhnou a nerozhodne se do příštích voleb do Evropského parlamentu vypsaných na červen 2024.