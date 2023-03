V Německu řeší bizarní návrh na slučování příjmení

Reforma, kterou jeho úřad chystá, počítá s tím, že manželský pár bude moci společně používat dvojí příjmení. Dosud mohl mít dvě pouze ten z manželů, jehož příjmení se nestalo příjmením rodiny. Dvojí příjmení by nově mohly mít i děti páru. A zjednodušit by se měla i pravidla na změnu příjmení po rozvodu.

Právní expert Strany zelených Helge Limburg by rád reformu ještě obohatil. Jak prozradil v rozhovoru pro list Die Welt , navrhuje, aby bylo možné příjmení slučovat. „Připadá mi to jako osvěžující inovace a velmi půvabný nápad,“ prohlásil.

Německý bulvární deník Bild na svém webu uvádí hned několik příkladů, jak by to vypadalo – je to podobné, jako udělat ze slečny Svobodové a pana Nováka manžele Svobákovi. V Německu by se ze slečny Knuth a pana Müllera stali po svatbě manželé Knüllerovi. Horší to budou mít slečna Schäfer a pan Weiß. Člověk nemusí být vysloveně němčinář, aby si odvodil, jaké slovo spojením písmen Sch + eiß vznikne.