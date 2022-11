Slovenský poslanec zapojil kabel. Na víc než týden vyřadil celý parlament

Nefungoval internet, telefony ani pokladny ve sněmovním bufetu. Slovenský parlament musel na víc než týden přerušit schůzi. Co ale původně předseda Národní rady Boris Kollár označil za kybernetický útok, má nakonec mnohem prozaičtější vysvětlení. Může za to jeden poslanec, který manipuloval s kabelem.

„Neviděl jsem to celé, viděl jsem, že je uvolněný kabel, podvědomě jsem ho zapojil během diskuze s kolegy. Vůbec jsem si neuvědomil, že jsem uzavřel nějaký okruh. Zavřel jsem skříňku a vůbec jsem to neřešil,“ vysvětlil slovenské agentuře TASR poslanec vládního hnutí OLANO Róbert Halák.

Na jeho přiznání jako první upozornil portál Noviny Plus. „Mrzí mě, co se stalo. Omlouvám se. Určitě jsem se tím nechtěl zviditelnit,“ dodal Halák pro Denník N . Listu řekl, že v osudnou chvíli živě debatoval s kolegy a ani neví, proč kabel zapojil. Po této zkušenosti slíbil, že „už se nikdy ničeho nedotkne“.

Už minulý týden byl Halák kvůli incidentu vypovídat na policii. Kollár, který je zároveň šéfem vládní strany Jsme rodina, ve středu oznámil, že parlament podal trestní oznámení a policie vyšetří, zda jde o přestupek nebo trestný čin. On sám se domnívá, že nešlo o úmysl.

„Ve vnitřním segmentu počítačové sítě byla identifikovaná nadměrná nežádoucí komunikace. Projevovalo se to vysokým zatížením systémových zdrojů na úrovni CPU (centrální procesorová jednotka, pozn. red.) na jednotlivých počítačích,“ citoval Kollárova slova deník SME .

Podle informací portálu Aktuality.sk poslanec propojil jediným kabelem dvě ethernetové zásuvky, tedy klasické zásuvky, kterými se zajišťuje například připojení k internetu. Na to ale síť nebyla připravená, správci podle serveru „tento sice nelogický, ale možný krok neměli dopředu ošetřený“. Na vině byl prý špatně nakonfigurovaný protokol na ochranu sítě před touto smyčkou.

Kollár vyčíslil výměnu celého IT systému na 25 milionů eur, tedy asi 612 milionů korun. Jen výměna hlasovacích zařízení by stála 1,24 milionu eur. Ministerstvo financí údajně peníze na jejich výměnu poslal už v květnu, ale není jasné, jak to s nimi dopadlo.