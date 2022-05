Švédové začínají cítit, kolik bude stát vstup do NATO. Ustupují Turkům

Následně 15. října 2019 licenční úřad ISP odebral všechny dosavadní vývozní licence na munici do Turecka. V roce 2019 ISP zamítl celkem tři žádosti společností o prodej zbraní do Turecka a od té doby žádné zbraně do země nezamířily, uvedl švédský rozhlas. Evertsson nicméně zdůraznil, že Turecko ani dříve nepatřilo mezi časté zákazníky švédských zbrojařských firem.

Turecko vzneslo námitky proti vstupu Švédska a Finska do Severoatlantické aliance krátce po jejich přihlášce, a zdrželo tak dohodu, která by umožnila historické rozšíření v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Poslední Erdoganovy výroky naznačují, že jeho odpor k rozšíření aliance trvá.

Své obavy vyjádřila i švédská poslankyně íránsko-kurdského původu Amineh Kakabavehová. „Pokud chcete všechno obětovat za členství v NATO, no tak do toho. Je to ale hrozné,“ řekla agentuře AFP Kakabavehová, která zasedá ve švédském parlamentu jako nezávislá. Dodala, že by bylo hrozné rychle vstoupit do Severoatlantické aliance za cenu podkopání demokracie.