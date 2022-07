Také v Grónsku je vedro. Masivní tání zaskočilo i vědce

V důsledku vysokých teplot podle údajů amerického Národního centra pro údaje o sněhu a ledu roztálo jen mezi 15. a 17. červencem tolik ledu, že se do oceánu uvolňovalo 6 miliard tun vody denně. Uniklá voda by zaplnila 7,2 milionu olympijských plaveckých bazénů.

Pro vědce je toto oteplení alarmující. „Rozhodně mě to znepokojuje. Včera jsme se mohli venku pohybovat v tričkách – to jsme opravdu nečekali,“ řekl Kutalmis Saylam, vědecký pracovník Texaské univerzity, který v současnosti v Grónsku působí.

Podle autorů výzkumu, který se zaměřil na stav 234 ledovců v Arktidě v časovém rozmezí 34 let, nenapadne za rok dost sněhu na to, aby se vyrovnala ztráta ledové masy při odtávání v letních měsících. Rychlost tání v posledních letech přesahuje všechno, co Grónsko zažilo za posledních 12 000 let, zjistila jiná studie.