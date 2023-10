„Tato země je k smíchu.“ Zoufalí Izraelci marně hledají blízké

Někteří je nejdříve považovaly za součást hudby, jak později vypověděli přeživší pro britský deník The Guardian. Pak se ale na obloze začaly objevovat stopy po létajících raketách. Návštěvníci festivalu se proto z otevřeného prostoru snažili co nejdříve dostat k autům a odjet. Pak přišla střelba. Na místě je nejméně 260 mrtvých.

„Nic nevíme… policie, armáda, nikdo nemá žádné informace. Byli jsme ve všech nemocnicích v zemi, nic. A silnice je zablokovaná, takže se nemůžeme dostat k jejich autu… Všechna ta technika, všechny ty věci, které jsme udělali, abychom byli v bezpečí, armáda, bylo to k ničemu. Tahle země je k smíchu,“ uvedl pro The Guardian rozzlobený Dima.

Svého syna hledá po všech nemocnicích také zoufalá matka Rachel Ezraová, píše britská BBC. „Chci, abyste mi pomohl najít mého syna Oze a jeho přítelkyni Naomi - je jim 24 a 23 let… Nevím, co na to říct,“ křičela žena v jihoizraelském městě Aškelon. Kde se její syn nachází, nemá tušení.

„Během rána jsem kontaktoval svou ženu a řekla mi, že jsou uvnitř domu teroristé,“ uvedl pro německý server Deutsche Welle. To bylo naposledy, co s manželkou mluvil.

„Není jednoduché vědět, že jsou vaše dvě děti a žena, celá vaše rodina, to nejcennější, co v životě máte, uneseny, ale snažím se být pozitivní. Snažím se myslet na to, že moje země, Izrael, můj ministr, moje vláda udělají něco, aby je co nejdříve přivedli zpátky,“ dodává s tím, že manželka a děti byly na návštěvě v kibucu blízko Gazy u tchyně.