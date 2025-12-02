Hlavní obsah

Policisté „rozmrazili" peníze. Desítky milionů přeposlal jejich kolega do Karibiku

Kvůli otci skončila dívka v exekuci. Uzavřel za ni elektronickou smlouvu

Roste tlak na prezidenta: Hrajte fair play, nebo budeme na Hradě škrtat

Ceny ve Špindlu dohánějí Švýcarsko

Miliardový obchod je hotový. České FTMO přebírá amerického obchodníka

Japonsko opouští cestu pacifismu. I přes čínské červené linie

Tisíce Bulharů demonstrovaly v Sofii proti rozpočtovému plánu vlády na rok 2026

ČTK
2:09
2:09

Foto: Reuters

V Sofii v pondělí demonstrovaly tisíce lidí.

Tamní vláda poprvé sestavila rozpočet v eurech, součástí eurozóny se Bulharsko stane na začátku příštího roku. Asi polovina Bulharů se staví proti euru, obávají se zdražování.

Článek

Tisíce lidí v bulharské metropoli Sofii v pondělí demonstrovaly proti rozpočtovému plánu vlády premiéra Rosena Željazkova. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters s tím, že vláda sestavila první rozpočet v eurech, na které tato země od ledna přejde. Zhruba polovina Bulharů je proti používání jednotné evropské měny, neboť se obává omezení finanční suverenity a také toho, že prodejci odchod o bulharského leva zneužijí ke všeobecnému zdražení.

Někteří demonstranti se střetli s policií, která chránila sofijské kanceláře vládních stran, na policisty házeli kamení, lahve a dělobuchy.

Po podobných protestech z 28. listopadu Željazkova vláda slíbila, že parlamentu znovu předloží rozpočtový plán na rok 2026, aby tak poskytla více času na konzultace s opozičními stranami, odbory a zaměstnavateli. Příslušný parlamentní výbor rozpočtový plán schválil v prvním čtení 18. listopadu.

Opoziční strany vládě vytýkají, že chce zvýšit odvody na sociální zabezpečení a také zdanění dividend, aby pokryla vyšší výdaje. Vláda rovněž čelí kritice za korupci v zemi.

Bulharsko se k 1. lednu připojí k jednotné evropské měně, čímž se eurozóna rozšíří na 21 zemí. Euro nyní používá zhruba 347 milionů Evropanů ve 20 zemích. Stát se členem eurozóny znamená vedle používání eurobankovek a euromincí i to, že země získá místo v Radě guvernérů Evropské centrální banky (ECB).

Přechod na euro však u mnohých Bulharů vyvolává obavy ze zdražování. Prezidentka ECB Christine Lagardeová tento měsíc podle Reuters varovala, že inflace by se v této balkánské zemi mohla skokově zvýšit.

Související témata:
Bulharsko
Rozpočet
Euro (měna)
Protesty
Demonstrace

