Tisíce Bulharů demonstrovaly v Sofii proti rozpočtovému plánu vlády na rok 2026

Článek
Tisíce lidí v bulharské metropoli Sofii v pondělí demonstrovaly proti rozpočtovému plánu vlády premiéra Rosena Željazkova. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters s tím, že vláda sestavila první rozpočet v eurech, na které tato země od ledna přejde. Zhruba polovina Bulharů je proti používání jednotné evropské měny, neboť se obává omezení finanční suverenity a také toho, že prodejci odchod o bulharského leva zneužijí ke všeobecnému zdražení.
Někteří demonstranti se střetli s policií, která chránila sofijské kanceláře vládních stran, na policisty házeli kamení, lahve a dělobuchy.
Po podobných protestech z 28. listopadu Željazkova vláda slíbila, že parlamentu znovu předloží rozpočtový plán na rok 2026, aby tak poskytla více času na konzultace s opozičními stranami, odbory a zaměstnavateli. Příslušný parlamentní výbor rozpočtový plán schválil v prvním čtení 18. listopadu.
Opoziční strany vládě vytýkají, že chce zvýšit odvody na sociální zabezpečení a také zdanění dividend, aby pokryla vyšší výdaje. Vláda rovněž čelí kritice za korupci v zemi.
Bulharsko se k 1. lednu připojí k jednotné evropské měně, čímž se eurozóna rozšíří na 21 zemí. Euro nyní používá zhruba 347 milionů Evropanů ve 20 zemích. Stát se členem eurozóny znamená vedle používání eurobankovek a euromincí i to, že země získá místo v Radě guvernérů Evropské centrální banky (ECB).
Přechod na euro však u mnohých Bulharů vyvolává obavy ze zdražování. Prezidentka ECB Christine Lagardeová tento měsíc podle Reuters varovala, že inflace by se v této balkánské zemi mohla skokově zvýšit.