Udělám z vás párie, říkal Saúdům Biden. Drahá ropa je ale rehabilitovala

„Biden byl k Saúdům skeptický dlouho předtím, než přišel na scénu MBS,“ řekl listu The Financial Times Daniel Shapiro, bývalý americký velvyslanec v Izraeli. Biden nicméně trvá na tom, že ve své lidskoprávní politice nehodlá nic měnit.

Příliš jiných možností než právě Saúdskou Arábii přitom Bílý dům neměl – další velký výrobce Írán nemůže zvýšit produkci kvůli americkým sankcím. Ty by sice mohly padnout v případě dohody na nové verzi mezinárodní dohody o íránském jaderném programu, jednání ve Vídni se ale vlečou a na rychlý průlom to v tuto chvíli nevypadá.

„Prezident to musí zkusit,“ řekl o Bidenově iniciativě směrem k Rijádu Bill Richardson, ministr energetiky v Clintonově administrativě. „Bohužel existují jen špatné možnosti. A jakékoli alternativní možnosti jsou pravděpodobně horší než žádat Saúdy, aby zvýšili produkci,“ citoval ho list The New York Times .

Biden se tak rozhodl zařadit do své cesty po Evropě a do Izraele i Saúdskou Arábii. V sobotu ale američtí představitelé serveru Times of Israel řekli, že cesta plánovaná na červen se odsouvá do následujícího měsíce. Americký prezident plánuje strávit tři dny v Izraeli a na palestinských územích, poté by se měl na den až dva uchýlit do Saúdské Arábie. Důvodem odložení cesty měla být další příprava programu v Rijádu.