Ukrajina podle diplomata dostane 321 tanků. Tolik se neočekávalo

Přesné počty zatím oznámilo jen několik zemí v čele s Polskem, Velkou Británií, Německem a USA. Odhadovalo se, že k 32 Abramsům od USA a 14 Challengerům 2 od Británie by se měla přidat asi stovka Leopardů 2 od Německa, Polska, Španělska, Kanady a několika dalších států jako například Finska, Norska Nizozemska.

Pokud mluvil Omelčenko pravdu, může to znamenat, že se spojencům Ukrajiny někde podařilo najít další značné množství tanků. Spekulovalo se například o francouzských Leclercích či potenciálním odkupu starších Challengerů 1 od Jordánska).

Znamenalo by to také, že země NATO vyslyšely požadavek náčelníka ukrajinského generálního štábu Valerije Zalužného, který minulý měsíc v rozhovoru pro The Economics řekl, že Ukrajina potřebuje k vyhnání okupantů tanků 300.