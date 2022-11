V závěsu za osvoboditeli. Členové SBU popsali, jak odhalují kolaboranty

Práci SBU přiblížili důstojníci kontrarozvědky pro deník The Washington Post . Tajná služba dělí Ukrajince spolupracující s ruskou armádou do různých kategorií. Ti, kteří byli naverbováni na území kontrolovaném Ukrajinou, jsou považováni za agenty.

Security Service of Ukraine (SBU) operation to arrest suspected Russian collaborators in Kharkiv, Ukraine, April 14, 2022. (AP Photo/Felipe Dana) pic.twitter.com/UyquTfu8HA

Zpravodajec, který vystupuje pod přezdívkou Advokát, uvedl, že je těžké si zvyknout na odhalování zrádců. „Pomyslete ale na to, kolik škody tato činnost způsobila – kolik dětí, civilistů, vojáků kvůli ní zemřelo a bylo zraněno. Kolik lidí zůstalo bez rodin a domovů a bylo nuceno odejít? Když si na to vzpomenete, motivuje vás to k tomu, abyste odhalili co nejvíce zrádců a postavili je před soud,“ řekl.