Z Ukrajiny prchají kolaboranti. „Říkali nám, že zůstanou,“ vyčítají Rusům

Ještě před týdnem pracovala Irina jako úřednice v Kupjasku, jednom z větších měst na severu Ukrajiny, které ruští vojáci obsadili už pár dní po začátku invaze. Když ukrajinské síly vytlačily okupanty a osvobodily tak sever země, musela s rodinou utéct. Bojí se, že by je čekal trest za kolaboraci s Rusy, jak řekla britskému deníku The Guardian .

Od Mariupolu po Enerhodar si tak Rusové dokázali najít Ukrajince připravené pracovat pro okupační správu. To se ale změnilo, když Ukrajina získala svá území zpět.

Sliby, že trest za kolaboraci nikdy nepřijde, výhody pro proruské občany a v případě odporu výhrůžky násilím. To všechno hrálo zásadní roli v zajištění poslušnosti obyvatel.

Ještě v červenci sliby potvrdil tajemník Generální rady ruské vládní strany Jednotné Rusko Andrej Turčak. „Faktem zůstává, že Rusko nikdy neodejde. Rusko tady zůstane navždy a zajistí pro to vše potřebné,“ řekl při své návštěvě Kupjansku.

Tresty můžou dosahovat výše až 15 let vězení. Ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že ukrajinské síly pátrají po „zbytcích okupantů a sabotérů“.

Jeho právník Michail Veličko obvinění důrazně odmítá a říká, že Karamalikova je naopak třeba pochválit za to, že zůstal na svém místě a snažil se udržet ve městě pořádek v chaotických dnech invaze.

Téměř o dva měsíce později byl Karamalikov zatčen poté, co přešel na území ovládané Ukrajinou, když přiváděl svou rodinu z Chersonu. Politik i jeho rodina u sebe měli cizí pasy. Po zadržení byl držen v budově bezpečnostních služeb v Inhuleci a Veličko tvrdí CNN, že byl fyzicky týrán a mučen. Soud nakonec podezřelého poslal do vazby bez možnosti kauce.

Julia Nemčinova, proruská aktivistka, tvrdí, že právě kvůli procesům s údajnými kolaboranty se mnoho Ukrajinců bojí, že by je mohl potkat podobný osud. Uprchlíci jsou podle ní lidé, kteří se podle ní „jen snažili žít“.

Na hranicích Charkovské oblasti s Ruskem se tak ze strachu, že by v podobném procesu mohli být obviněni i oni, shromažďují uprchlíci z Ukrajiny. V blízkém Bělgorodu jich je podle tamního starosty až 1400. Jsou ubytovaní v provizorních kempech. Úřady ale předpokládají, že stovky dalších žijí v bytech příbuzných.

„Lidé věřili, že ruští vojáci neodejdou,“ říká Alexandr, který do Bělgorodu uprchl ze své vesnice se synem a manželkou. „Najednou se stáhli. Trvalo jim několik měsíců zabrat všechno tohle území. A pak ho ve dvou dnech opustili. Nechápu, co se stalo.“

Alexandr s Rusy původně nespolupracoval. Když začala válka, plánoval utéct za bratrem do Polska. Při obsazování jeho vesnice se zranil, a byl tak nucen zůstat. Musel ale nějak uživit rodinu. Teď je Alexandr v Rusku, ale říká, že neutekl, protože by nesouhlasil s ukrajinskou vládou. Říká, že se bojí dalšího vývoje války.

Snahy Moskvy integrovat dobytá území a vytvořit v místních obyvatelích pocit, že už se to nezmění, je součástí dlouhodobé strategie. Nejistota, kterou ale vyvolal náhlý ústup ruských vojsk, to může zkomplikovat.

„Teď se bojím o lidi v Chersonu a Záporoží,“ řekla Irina. „Také tam jim říkají, že neodejdou. Ale když se podíváte na to, co se stalo poblíž Charkova, nemůže nikdo vědět, co se stane zítra.“