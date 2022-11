Vědci vyvíjejí výrobní linku na krev. První lidé dostali transfuzi

Pokud se všechno povede, bude mít totiž laboratorní krev delší „životnost“. Lidé, kteří mají problémy s krvetvorbou, by díky umělé krvi nemuseli na transfuze tak často a stačily by jim i menší dávky. To by podle autorů výzkumu mimo jiné mohlo zmírnit poškození orgánů z přetížení železem.