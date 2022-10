Vědci ukázali největší digitální fotoaparát na Zemi. Odhalí tajemství kosmu

Zelenou pro stavbu dostal v srpnu roku 2015, a jeho zkompletování v Národní urychlovačové laboratoři SLAC zabralo více než sedm let. Americké ministerstvo energetiky vyšel přibližně na 168 milionů dolarů, čili přes čtyři miliardy korun, a to přitom nebude ani stát na půdě Spojených států.

„LSST je průlomem v oblasti objektivu, fotoaparátu i zpracování dat, protože budete dostávat tolik dat a velice rychle uvidíte to, co je tam nahoře zajímavé, takže se na to hodně rychle můžete i zaměřit, a to vyžaduje pořádné zázemí,“ doplňuje v reportáži Bill Gates, který je jedním z investorů.