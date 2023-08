Video: „Bezpečná a výtečná.“ Japonský premiér obědval ryby z Fukušimy

Ve čtvrtek se podle serveru Japan Times chystá podpořit japonské rybáře návštěvou předního tokijského rybího trh, kde by mohl sníst další ryby z Fukušimy. Stejné gesto chystá i americký velvyslanec v zemi Rahm Emmanuel, a to přímo ve Fukušimě.

Úřad japonského premiéra zveřejnil obědové video necelý týden poté, co Tokio začalo vypouštět do moře radioaktivní vodu, která po havárii fukušimské elektrárny chladila zničené reaktory. Proces potrvá desítky let.