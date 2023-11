Video ukazuje průlet labyrintem pod nemocnicí v Gaze, Izrael ho přičítá Hamásu

Izrael opakovaně obviňuje teroristy z palestinského hnutí Hamás, že zneužívá nemocnice v Pásmu Gazy jako ochranu pro své tunely a základny. Radikální skupina to popírá a obvinila Izrael ze šíření lží.

Izraelská armáda (IDF) už zkraje týdne zveřejnila záběry z podzemí nemocnice Šífa v Pásmu Gazy, kde nalezla tunel dlouhý 55 metrů, o kterém se domnívá, že ho využívalo radikální hnutí Hamás ( více zde ). Americký list The New York Times ověřil , že záznam skutečně pochází z této nemocnice.

Podle ženisty, s nímž hovořil portál The Times Of Israel, prozkoumávají jednotky každou budovu dvakrát, zda v ní nejsou zbraně či tunel. Armáda pak postupuje pomalým, metodickým tempem. První průzkum je rychlý, druhý už připomíná důslednou operaci. „Jdeme od rohu k rohu, dokud nenajdeme všechno,“ říká.

Bývalý izraelský premiér Ehud Barak v rozhovoru s televizí CNN uvedl, že izraelští stavitelé před desítkami let pomáhali postavit bunkry pod nemocnicí Šífa v Pásmu Gazy. Rozhovor expremiéra s novinářkou Christiane Amanpourovou vyvolal značné kontroverze, napsal izraelský server The Times of Israel (ToI). Podle něho nejsou Barakovy výroky v rozporu s hlavním argumentem Izraele, že Hamás zneužívá prostory pod nemocnicí k teroristickým účelům.