„Pomoc Ukrajině prodlužuje válku.“ Proměna liberála v „chorvatského Zemana“

„Jsem proti tomu, aby se tam posílaly smrtící zbraně. Prodlužuje to válku,“ pronesl v pondělí chorvatský prezident Zoran Milanović, a zkritizoval tak západní země, které se rozhodly, že na Ukrajinu pošlou tanky a další zbraně, které mají zemi pomoci ve válce proti ruským okupantům „Co je cílem? Rozpad Ruska, změna vlády? Mluví se také o zničení Ruska. To je šílené.“

„Co je cílem této války? Válka proti jaderné mocnosti, která válčí v jiné zemi? Existuje konvenční způsob, jak takovou zemi porazit?“ zněly prezidentovy řečnické otázky na pondělní tiskové konferenci. „Kdo za to zaplatí? Evropa. Amerika tu platí nejméně,“ domnívá se Milanović, který již od začátku únorové invaze odmítá zapojení Chorvatska do konfliktu.

„Nejde o adoraci Vladimira Putina, spíše o relativizaci konfliktu, což ruským pozicím nicméně nahrává. Je proto otázka, proč to vlastně dělá,“ vysvětlil pro Seznam Zprávy balkanista František Šístek z Historického ústavu AV ČR. „Roli by mohly hrát třeba ekonomické zájmy, nevidím však do toho, kdo jsou lidé kolem něho a kdo z nich by mohl mít zájem na tom, aby Chorvatsko bylo méně prozápadní.“