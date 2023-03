Američané jsou ze schůzky Putin-Si zklamaní. „Čína měla zatlačit“

Plánují tak navázat na prudký nárůst vzájemného obchodu s energiemi, který přišel poté, co evropské státy naopak snížily svou závislost na ruských surovinách, což Kremlu udělalo díru v příjmech. Prezidenti se také dohodli na větším používání svých domácích jmen ve vzájemném obchodu.

I když Si Ťin-pching hlásal, že jeho cesta do Moskvy je cestou přátelství, spolupráce i míru, a již před časem Čína přišla s vlastním mírovým plánem pro situaci na Ukrajině, jednání nepřinesla v řešení konfliktu žádný průlom. Oba lídři však vyzvali k zastavení akcí, které podle nich zvyšují napětí a prodlužují válku na Ukrajině.

Odkazoval tím například na páteční rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu (ICC) vydat na Vladimira Putina zatykač za válečné zločiny týkající se nezákonného přesunu ukrajinských dětí do Ruska.

V úterý bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby zase prohlásil, že z výstupů jednání a dohody mezi čínskými a ruskými představiteli nevyplývá nic, co by světu dávalo naději, že válka na Ukrajině v dohledné době skončí. Odmítl také ruská tvrzení, že by Ukrajina nebo Západ odmítaly jednat o konci konfliktu.