Západ zastropuje ruskou ropu. Putina by měl krok zasáhnout okamžitě

Cenový strop by měl vstoupit v platnost v pondělí, nebo velmi krátce poté. Rejdařské společnosti nebudou moci přepravovat ropu, kterou by Moskva prodávala nad stanovenou cenou, a nebudou jim moci být poskytovány pojišťovací služby, což přepravu prakticky znemožní. V pondělí vstupuje v platnost zákaz dovážet po moři ruskou ropu do EU, strop se tak bude týkat dodávek mířících do jiných zemí.