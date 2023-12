Zcela mimo měřítka. Šílenost roku 2023 v pěti grafech

„Vstupujeme do neprobádaného území. Vědci několik desítek let soustavně varovali před budoucností, která se bude vyznačovat extrémními klimatickými podmínkami způsobenými pokračujícím růstem emisí skleníkových plynů. Bohužel, čas vypršel. Jsme svědky toho, jak se tyto předpovědi naplňují a vidíme alarmující a bezprecedentní překonávání klimatických rekordů, které pak způsobují utrpení. Vstupujeme do neznámé oblasti, kterou ještě nikdo v historii lidstva nezažil“.