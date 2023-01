Elitní porota vybrala, kdo nejvíce ovlivnil Česko. Hlasovat můžete i vy

Když se redakce Seznam Zpráv pustila do hledání odpovědi na otázku, které zahraniční osobnosti v uplynulém roce nejvíce ovlivnily dění v Česku, bylo předem skoro jisté, že výsledek ve velké míře předurčí válka na Ukrajině.

Původně herec a scenárista, kterému bude koncem ledna teprve 45 let, po vypuknutí války zosobnil odhodlání Ukrajinců nepodvolit se mnohem silnějšímu útočníkovi a vytrvat v odporu – i přes ničivé ruské bombardování, ztráty na životech, emigraci statisíců lidí a hospodářský propad.

V průběhu roku vstoupil Zelenskyj opakovaně do českého politického a společenského života; Čechům přímo věnoval hned několik videovzkazů. Český premiér Petr Fiala byl v první malé skupince zahraničních státníků, kteří jej v Kyjevě po vypuknutí konfliktu navštívili. A bylo to Česko, které během svého předsednictví EU silně podporovalo Ukrajinu na její cestě do Evropské unie (více zde).