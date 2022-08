Židé prchají od Putina. „Každá krize v Rusku z nás udělala cíl“

Od března letošního roku z Ruska do Izraele odešlo 20,5 tisíce z celkových 165 tisíc Židů, kteří v zemi žili. Tisíce dalších se podle Židovské agentury, o jejíž uzavření usiluje ruské ministerstvo spravedlnosti, odstěhovaly do jiných částí světa.

Možné uzavření Židovské agentury v Rusku děsí i Alexandra. „Zničehonic to vidíme ve zprávách a zajímá nás, co bude dál. Necítíme se vůbec v bezpečí a myslíme si, že můžeme přijít o práci nebo jít do vězení. Je to najednou děsivé,“ dodává.