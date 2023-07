Život skoro v 50 stupních Celsia? Jako když se vám vaří kůže, říká Mexičanka

Obyvatelé mexického města Hermosillo jsou na horka zvyklí. Před jejich běžným životem je nezastaví - lidé chodí po ulicích, děti do školy a na tamních venkovních hřištích se hraje fotbal třeba i kolem poledne. Ne nadarmo se tomuto městu přezdívá „město slunce“.

Uplynulou neděli se ale situace změnila. Teploty se totiž dostaly až na rekordních 49,5 stupně Celsia, jak uvádí americký deník The New York Times.

„Bylo to, jako by na mě házeli ohnivé koule,“ popsala své dojmy z veder novinářům Isabel Rodriguezová, která pracuje na čerpací stanici v okolí města.

Potíže související s bezprecedentním horkem popsala pro NYT i žena v domácnosti María Ángeles Lópezová. „Zasáhne vás to, jako kdyby vám vařili kůži. Byla jsem zoufalá z toho, jak moc nepříjemné to bylo.“

Doporučení, jak se v těchto dnech chovat, vydal v prohlášení i prezident Andrés Manuel Lopéz Obrador. Podle něj by měli lidé hodně pít, nevystavovat se slunci, a naopak by měli chodit do práce dříve jako lidé na venkově.