Zlá zpráva pro tající ledovce a žhavou Zemi. Zelení politici v Evropě padají

Průměrné teploty rostou, švýcarské ledovce tají rekordním tempem, a pokud to tak půjde dál, do 30 let polovina z nich zmizí. Proto komentátoři předpovídali, že při volbách o předposledním říjnovém víkendu zabodují obě místní zelené strany, které na záchraně ledovců, a tedy na boji proti změnám klimatu postavily své programy. Před čtyřmi lety dohromady získaly historických 21 procent hlasů a letos to mělo být lepší.