Zvěrstva Hamásu přesahují naši představivost. Lidskost mizí, říká Izraelka

Na otázku, co říká současnému bombardování Pásma Gazy, při němž podle kritiků umírají i nevinní, kroutí hlavou. „Soustředíme se teď jen na to, aby nám je přivezli zpátky. Je mojí povinností věřit, že je naděje na vysvobození. Pokud není, je to konec světa. To, co jsme slyšeli kolem sebe, ty příběhy jsou jako konec světa,“ říká Efrat.