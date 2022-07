České Švýcarsko hoří. „Někde to připomíná měsíční krajinu,“ říká reportér

Více než čtyři sta hasičů se v úterý odpoledne snaží dostat pod kontrolu požár v Českém Švýcarsku. V akci jsou armádní i policejní vrtulníky. Pomoc s hašením Česku přislíbilo Slovensko, Polsko a Itálie. Jak to vypadá v obci Mezná, kterou hasiči evakuovali? A dokáže si příroda s následky ničivých požárů poradit sama?

Hasiči v úterý bojují o to, aby se požár nerozšířil do obce Janov a nemuseli být evakuovány další stovky lidí.

Reportér a spolupracovník Seznam Zpráv Ray Baseley se do vesnice dostal v úterý dopoledne, kdy už byl požár na tomto místě pod kontrolou. „Očekávali jsme, že budou zasaženy všechny domy, ale zničených a téměř srovnaných se zemí bylo zhruba šest z několika desítek,“ popisuje.

Některé oblasti, které dříve pokrývaly husté lesy, podle reportéra dnes připomínají „měsíční krajinu“. „Jsou tam ohořelá torza stromů a celé údolí bylo zahalené do kouřového hávu, v určitých chvílích nebylo vidět slunce,“ říká Baseley.

A připomíná, že hasiči zatím neví, jak vypadá hrádeček Sokolí hnízdo v blízkosti Pravčické brány. „Hasiči zatím nevědí, co se tam děje, protože nezasahují přímo v jeho okolí. Až to situace dovolí, vydají se tam, ale v tuto chvíli je priorita zásah okolo obydlených oblastí,“ vysvětluje.

Jednou z nich jsou například Doubice. Podle místního starosty a bývalého lesníka Jana Drozda požádali správu CHKO Labské pískovce, aby mohli posekat suché louky v okolí. Na nich v tuto chvíli hnízdí chřástalové a za normálních okolností by bylo možné se trávy zbavit až v polovině srpna.

„Vznikl také nápad, že pokud by se oheň šířil, že by bylo možné zhruba v polovině národního parku nějakým způsobem prokácet suché smrkové porosty a udělat tam linii, na které by se dal teoreticky požár zastavit,“ popisuje.