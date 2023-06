Příbuzní platili domovu desetitisíce, seniorům museli uklízet sami

Co se podle svědectví mělo odehrávat v domově pro seniory Hvězda ve Zlíně.

„Všechny tyto stížnosti podle jejich autorů souvisí s tím, že ve Hvězdě je dlouhodobý podstav a velká fluktuace personálu,“ říká v podcastu 5:59 reportér Seznam Zpráv Jan Novák . Právě on se rozjel do Zlína prověřit situaci, když si všiml, že na zmíněný facebookový dotaz lidé reagovali desítkami komentářů. Téměř všechny vykreslovaly podmínky v domově ve velmi negativním světle.

Jedna stěžovatelka například reportérovi popsala, že když její dědeček při cestě na záchod upadl, pečovatelé ho sice zvedli a uložili do postele. Že má na těle velké podlitiny a dokonce zlomený palec na noze, ale zjistila až samotná vnučka, kterou později zavolal další z klientů domova. Jiní lidé pak mluvili o tom, že se v domově třeba i týden nevynášely koše, na zemi se válely papíry a obaly od jídla nebo že klientům bylo servírováno méně kvalitní jídlo, než jaké bylo na oficiálním jídelníčku.

Někteří bývalí zaměstnanci - rovněž většinou pod podmínkou anonymity - špatné podmínky potvrzují. „Říkali mi, že tam příliš nefungovala úklidová služba, že tam panoval podstav, že nedostávali zaplaceno. A přiznávali i to, že se špatně starali o klienty, zmiňovali dokonce i krádeže jídla, oblečení, cenností. Samozřejmě ne ti, s nimiž jsem mluvil - ti hovořili o svých tehdejších kolezích,“ uvádí Novák.

Do redakce přišly desítky e-mailů od dalších svědků, kteří mají s Hvězdou během mnoha let stejně negativní osobní zkušenosti.

Kromě stížností na podmínky v domově reportér narazil i na další problém. Podle svědků mělo být podmínkou pro přijetí nového klienta do domova zaplacení „sponzorského daru“. Částky se pohybovaly od 40 tisíc do 80 tisíc korun. Seznam Zprávy mají k dispozici příslušné dokumenty, například podpisy darovacích smluv.

Kalivodová popírá také to, že je nutné skládat „sponzorský“ příspěvek. A to i přesto, že tuto podmínku sama několikrát zmínila po telefonu figurantce, která předstírala zájem umístit do domova svou babičku. Podle ředitelky ale došlo k nepochopení.