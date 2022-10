Česká Pilulka míří do Maďarska a Rakouska. A nehodlá se zastavit jen tam

Byznysu české online lékárny Pilulka se daří. Po Slovensku a Rumunsku expanduje do Maďarska a chystá se na rozšíření i do Rakouska. „V Maďarsku už jsme. Rakousko spustíme během několika týdnů,“ říká pro SZ Byznys spolumajitel skupiny Pilulka Martin Kasa v podcastu Agenda.

Online lékárny si ponechávají české jméno. „Shodou okolností to bude stejný název jako na stávajících trzích. Používáme opět Pilulka. Vždy když na trh jdeme, tak si zjišťujeme, jakým způsobem zákazníci vnímají naši značku. Jestli ji umí vyslovovat, napsat, jak na ně působí atd. Zatím nám vždycky vyšlo, že by to nebyl problém, abychom použili tento ‚brand‘. Ale třeba přijde země, kde to změníme a budeme se jmenovat jinak,“ vysvětluje Kasa.

„Je to různé kvůli použitému hybridnímu modelu. Závisí to také na tom, jak rychle dokážeme růst. Není to jen ta prvotní investice, ale pak i investice do různých aktivit, zvláště pokud bychom se měli překlápět do ziskovosti,“ říká Kasa s tím, že kvůli regulacím je v Maďarsku a Rakousku složité v tomto oboru podnikat. Skupina si tak pomůže z tuzemska.