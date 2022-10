České máslo mizí z pultů, nahradily ho zahraniční ležáky s českým přebalem

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Máslo mířící k 80 korunám a během jediného roku zdražení o 42 procent. Přesto největší česká mlékárna Madeta nepokryje nárůst nákladů. Zatímco před rokem firma platila za energie 17 milionů měsíčně, dnes je to 59 milionů, milionové částky navíc platí i za obaly či mzdy.

Zdražení českých výrobků však přestávají akceptovat zákazníci. „Kupní síla spadla o 12 procent,“ říká majitel Madety Milan Teplý s tím, že českým výrobkům navíc v obchodech konkurují ty zahraniční. Kvůli dotační podpoře v Německu tak z regálů českých obchodů mizí český eidam a nahrazuje ho ten německý, který je levnější.

„Kupní síla není a každým dnem do konce roku se bude snižovat. To je evidentní. Lidé na to nemají. Už nebudou kupovat deset Lipánků, koupí si dva a jednu kostku másla. A začnou kupovat zboží nižší kvality. Už dnes tu vidíte máslo z dovozu s roční lhůtou skladování, které je ale zabaleno do českého textu čerstvé máslo,“ varuje Teplý.

Bude letos Madeta zisková?

Bude. Měli jsme poměrně dost úspěšný začátek roku a konec roku minulého. V současné době mi to ale bylo i vytýkáno – dnes je pro některé vládní činitele docela velký prohřešek být v zisku.

Protože nedosáhnete na podporu….

Ano. V průběhu prvního pololetí jsme byli v dobré kondici. Teď z té pomyslné štangle zisku uřezáváme po kouscích a počítám, že do konce roku odřežeme z hospodářského výsledku sto milionů korun.

Jestliže jste loni měli čistý zisk 247 milionů, letos to bude kolik?

S bídou 80 milionů.

V září jste ale říkal, že se bojíte, že nebudete mít příští rok z čeho platit energie. To tedy nehrozí?

Tím jsem chtěl na Zemi živitelce rozproudit debatu. Znervóznilo mě, že jsou vládní činitelé a politici v naprostém klidu a nikdo nechce řešit situaci, která nás přepadla a za kterou nemůžeme – my jsme podnikatelskou chybu neudělali. A že nám ani na rovinu nikdo neřekne, že nedostaneme nic. A zrovna jsem dostal výměr za energie, kolik budeme platit.

A kolik budete platit?

Loni na podzim jsme v celé Madetě platili měsíčně za energie 17 milionů. Teď platíme 59 milionů. A tohle se snažte dostat do cen.

Zdražili jsme o 30 procent. 12 nás ještě čeká

Vy jste neměli zafixováno?

Ano, tam je určitá naše chyba, to je pravda, ale kdo to mohl ten pohyb odhadovat? Neměl jsem dost informací, nikdo nás nevaroval. Už jsme chytřejší, to je jediný přínos této katastrofické situace.

O kolik vám tedy celkově vzrostly výrobní náklady?

O 130 až 140 procent. Mění se to, teď nám naštěstí klesly náklady na plyn a naftu. Avšak třeba jen za obaly platíme každý měsíc o pět milionů víc.

Vy jste řekl větu „Snažte se to dostat do cen“. O kolik už jste zdražili a o kolik ještě zdražíte?

Zdražili jsme zhruba o 30 procent a vím, že budeme muset koncem roku zdražit ještě o osm až dvanáct. Ale pořád ještě věřím, že není možné, aby podnikům naší velikosti nikdo na tuto situaci nepřispěl. Zdá se mi, že to není myslitelné.

Je to hrozné, že? Vždyť já mám strach jet na chalupu

Pokud ale pomoc nebude, ceny za jediný rok vyrostou o 42 procent?

To určitě. Nedá se nic dělat. Co mám dělat? Je to hrozné, že? Vždyť já mám strach jet na chalupu. Slyším tam jen: „Vzpamatuj se, já nebudu platit 80 korun za kostku másla!“

A bude stát máslo 80 korun?

Je to velice pravděpodobné. To je nekonečný proces, který nikdo neřeší. Ptám se, jestli tomu vůbec někdo rozumí. Zemědělci, logicky, mají také vyšší náklady, ale velice úspěšnou sezonu v rostlinné výrobě, hodně špatné podmínky v živočišné výrobě. Je ale už 12 korun místo původních 8,50 za litr mléka dost? Když Němci snižují a dotují vlastní podniky. Nehraje se vlastně o trh? Budou vozit zboží sem.

Už se to děje?

Samozřejmě.

Německý eidam drtí cenou ten český

Už vás německé výrobky vystřídaly v obchodech? Jaké?

Teď momentálně je to výrazně levnější prodej eidamských sýrů na území České republiky. A to půjde dál, kupní síla u nás totiž klesla o 12 procent.

Vrátím se k ceně másla, o kterém jste říkal, že bude stát 80 korun. Vy jste ale měli máslo vždy dražší než byl trh – protože jste tím redukovali poptávku. Nemáte proto prostor sáhnout si tady do svých marží?

Máme možnost si sáhnout do marží, ale to je jen u toho másla, u ničeho jiného.

O kolik vám spadly marže?

O polovinu.

Jestliže je poptávka o 12 procent nižší, vyrábíte o 12 procent nižší objem?

Ne, snažíme se to do nich nacpat. Zatím značkové výrobky drží. Jakmile ale padnou ceny komodit, nevím, co s tím budeme dělat. Kupní síla není a každým dnem do konce roku se bude snižovat. To je evidentní. Lidé na to nemají. Už nebudou kupovat 10 Lipánků. Koupí si dva a jednu kostku másla. A začnou kupovat zboží nižší kvality. Už dnes tu vidíte máslo z dovozu s roční lhůtou skladování a zabaleno do českého textu čerstvé máslo.

Takže kromě eidamu vás zahraniční výrobci vystřídají také u másla? Proč je levnější?

Ano. Jednak je to pravděpodobně dotované máslo a pak je to nižší kvalita. Já se 30 let snažím držet nějakou úroveň výroby. Teď to nesnížím. Proto jsem neinvestoval do technologií.

Takže cesta změny receptury, nebo menšího balení pro vás není možná?

Nebudu to dělat. Máslo bude máslo z čerstvé smetany. Bude stát tolik, abych na tom alespoň neprodělal.

A o kolik čekáte, že se v příštím roce vaše prodeje sníží?

To si vůbec netroufnu odhadnout, to je na kupní síle lidí. Dnes mi volají ředitelé závodů, abych přijel, že lidé jsou úplně vynervovaní. Mají strach o práci a nejistým hlasem si říkají o zvýšení platu. To teď udělat nemohu.

Nebudete přidávat?

Zvyšoval jsem zhruba o 12 procent, ale slíbil jsem příspěvky každému zaměstnanci na elektřinu. Chtěli jsme přispívat 1800, ale bohužel na to teď nemám. Nechci ale propouštět, snad to nebude potřeba.

Ale letos budete ziskoví.

Ano, ale já nemám hrůzu z tohoto roku. Na této situaci je nejhorší, že my stále čekáme, co se dozvíme. Jenže když už se jeden den něco dozvíme, druhý den se to změní a ještě večer je to zase jinak. To je nejhorší, my potřebujeme jednu linku.