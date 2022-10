Češi jdou ještě víc po slevách. V akci kupují už 60 procent zboží

Češi jsou evropskými mistry nákupů ve slevách, které jsou oblíbeným marketingovým nástrojem také na Slovensku, v Maďarsku a v zemích Pobaltí. Podíl promocí nepřetržitě roste už od roku 2004, kdy analytici z Nielsenu začali trend sledovat. V roce vstupu České republiky do EU byl podíl slev 25 procent, během jedné dekády se zvýšil na dvojnásobek.

Výjimkou byl jen rok 2020, kdy se v českém maloobchodě děly do té doby věci nevídané. Slevy zažily stagnaci, resp. pokles o půl procentního bodu, což mohl ovlivnit fakt, že se kvůli covidovým restrikcím část zákazníků přesunula s nákupy do e-shopů. Už následující rok se však vývoj otočil do dlouho vyjetých kolejí.