Euronormy udělají z Česka vrakoviště, varuje dovozce aut

Norma Euro 7 přinese zákazníkům zdražení a omezený výběr. Automobilkám se totiž už nevyplatí investovat do některých modelů vozů.

„Situace je vážná. Z interních diskuzí vím, že v ohrožení je zhruba 20 až 30 procent objemu,“ říká v rozhovoru pro pořad Agenda SZ Byznys Jan Hurt, šéf společnosti Porsche ČR, která je největším importérem osobních a užitkových vozidel do Česka.

Podle Hurta jsou v ohrožení zejména levnější vozy. Například v případě Volkswagenu modely Polo a T-Roc, u Seatu zase Ibiza. Už dříve i Martin Jahn ze Škoda Auto řekl, že kvůli normě by v roce 2025 mohla skončit výroba oblíbené fabie.

Nereálné termíny

„Do některých modelů, které za pár let stejně skončí, se prostě nevyplatí investovat, aby se splnily normy. Norma je navíc definitivně časově nevyrovnaná – intervaly, které byly dány výrobcům touto legislativou, jsou nereálné. Co je naprosto překvapující, je to, že si to málokdo uvědomuje. Návrh je i neekologický – bude znamenat zhoršení environmentálních parametrů vozového parku,“ dodává Hurt s tím, že kvůli navrhované normě Euro 7 z provozu přestanou mizet staré a neekologické vozy.

„Lidé nebudou kupovat nové automobily, protože budou dražší. Už jenom kvůli tomu, že automobilky budou muset investovat do těchto změn. Zákazníci si naopak budou nechávat ta stará auta o to déle,“ dodává Hurt s tím, že nejhorší situace bude právě u malých a levnějších vozů – tedy vozů, které si populace kupuje a používá. „Nám asi nepomůže, když budou nové vozy začínat na 900 tisících,“ dodává.

Auto 15 let staré, to je český průměr

Už teď se přitom průměrné stáří automobilů v Česku zvyšuje. „Vozový park bohužel neustále stárne. Dosáhli jsme na více než 15 let, což je samozřejmě dáno malým prodejem nových vozů,“ říká Hurt, podle něhož je to problém z hlediska bezpečnosti a ekologie. „Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by to průměrné stáří mělo klesat,“ dodává.

Stejně staré vozy jezdí například v Bulharsku a Rumunsku, naopak v Německu je průměrné stáří automobilů zhruba 11 let.

Zatímco v předcovidové éře se v Česku prodávalo 250 tisíc nových vozů ročně, loni to bylo už jen 192 tisíc – o sedm procent méně než před rokem.

„Rok 2022 byl dalším rokem v postcovidové éře,“ říká Hurt o výsledcích minulého roku s tím, že samotné Porsche ČR prodalo více než 31 500 vozů, což je o pět procent méně než rok předtím.

„Ten propad jde ale zcela na vrub nedostatečné výroby,“ dodává. Na různé značky a modely se dnes čeká tři měsíce, ale třeba i déle než rok.

„Překvapivě velice dlouho se čeká i na modely Golf a Passat. Můj odhad ale je, že se s tímto problémem budeme potýkat minimálně v prvním trimestru tohoto roku,“ dodává Hurt s tím, že zkrácení čekací lhůty pomůže zároveň i snížená poptávka.

„To, co se děje okolo nás, ať už je to energetická krize, nebo válečný stav, samozřejmě ovlivňuje poptávku i rozhodování zákazníků. Od druhé poloviny čtvrtého kvartálu loňského roku cítíme jakési ochabnutí poptávky,“ říká Hurt s tím, že pokles objednávek se odvíjí od daného segmentu.

Největší importéři osobních a užitkových aut Porsche ČR – dovozce vozů Volkswagen, Audi, Seat, Cupra

Invelt – největší dealer BMW

Louda Auto – největší dealer Škoda Auto a Hyundai

Auto In – největší prodejce značky Ford

„Je to 15 až 25 procent oproti stavu, který byl,“ dodává Hurt, podle něhož je největší propad v privátním sektoru a zejména u levnějších a menších modelů. „Individuální mobilita se obecně stává dražší. A tento trend definitivně v příštích letech bude pokračovat,“ dodává Hurt s tím, že i letos budou automobily nejspíš zdražovat.

Nová naděje pro spalovací motory

Kromě normy Euro 7 v roce 2035 čeká automobilky i plný přechod na elektromobilitu, a tedy i konec spalovacích motorů. Tomu by však mohla zabránit novinka, kterou celosvětově teď Porsche testuje – produkce syntetického paliva budoucnosti z oxidu uhličitého.

„Já tomu velmi fandím. Věřím, že to bude cesta. Všechno záleží na tom, aby tento druh paliva byl uznán jako ekologicky neutrální. Je to téma opravdu u nás všech, je to téma politické reprezentace v Bruselu,“ dodává Hurt.