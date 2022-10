Kyselina známá z reklam. Elitní česká firma ji vyrábí pro celý svět

„Letos jsme ke konci září měli proinvestováno 170 milionů a do konce roku chceme ještě proinvestovat sto milionů. Dali jsme se do velké přestavby areálu. Je to záležitost rozpočítaná v pěti letech zhruba na miliardu a půl,“ říká Velebný s tím, že firma potřebuje být efektivnější a hlavně větší.

Na trh totiž míří nové výrobky – třeba speciální film s kyselinou hyaluronovou, jenž pacientům, kteří mají po ozařování dutiny ústní spálené sliznice, výrazně urychlí hojení. „Jsme firma postavená na výzkumu a vývoji a nové výrobky, u kterých se ukazuje, že by to mohl být velmi zajímavý obchod, musíme někde vyrobit,“ vysvětluje Velebný s tím, že kyselina hyaluronová nachází stále další a další využití.

„Po roce 2000 jsme definovali tři pilíře. Prvním je nekompromisní kvalita – nebyli jsme ti z Východu, kteří prodávají za nízkou cenu. Druhým pilířem bylo převzetí části nákladů zákazníka na sebe a třetím je, že chceme přicházet na trh s výrobky, které tu nejsou, ale když je zákazník vidí, řekne si: to je přesně to, co jsem chtěl,“ tvrdí Velebný s tím, že inovace jdou v několika směrech. Jednak to jsou nové aplikace kyseliny hyaluronové, zároveň ale firma začala i s vývojem unikátních přístrojů a zařízení – třeba na výrobu nanovláken.