Mistrovství se 30 let hraje se Škodovkou. Kvůli ní se měnila i pravidla

Od té doby auta ze Škodovky nechyběla na žádném šampionátu a letos tak česká automobilka slaví kulaté jubileum. A s ním se proto vrací do hry i Favorit. A to doslova.

„Češi budou opět Favoritem na mistrovství světa. Dva naši influenceři si vezmou Škodu Favorit a vyrazí na road trip z Prahy do Helsinek a Tampere,“ říká Šedivák. Bezmála dva tisíc kilometrů dlouhou cestu má zvládnout vůz skutečně vyrobený v roce 1992, který prošel důkladným servisem.

„Když se podíváme do zpětného zrcátka na těch uplynulých 30 let, byla to, věřím, správná volba a hokej a podpora hokeje nám zajistila skvělou viditelnost a podporu značky po celé Evropě,“ dodává Šedivák.