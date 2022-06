Pokropte levnou energií všechny, ať to stojí, co to stojí, říká exbankéř

„Od nového složení rady ale zvýšení razance nečekám. V nejlepším případě to bude tak, jak to bylo, druhý extrém je, že se sazby zvyšovat nebudou,“ odhaduje Lubomír Lízal.

Sám Lubomír Lízal by zvýšil sazby okamžitě a radikálně: „Sazby bych viděl mezi 9 a 10 %, aby to bylo rychlé. Čím výše je sazba, tím kratší období. Pokud to uděláte rychle, trh překvapíte. Zabrzdíte nové úvěry a staré smlouvy na úvěry zpravidla dál platí,“ vysvětluje.

Podle Lízala část firem kvůli drahému plynu, teplu a elektřině zkrachuje, část se radikálně promění: „Bude obrovský tlak na firmy. Bude to změna, která bude možná stejně velká, jako byla kdysi transformace,“ míní ekonom. Lízal by navrhl tento model: dát lidem, firmám i úřadům polovinu loňské spotřeby za minulé ceny, cokoliv nad touto hranicí, pak za ceny současné.

Rychlost pomoci je přitom podle Lízala důležitější než adresnost. Stát by měl podle něj přispět na levnější energii, padni komu padni a ať to stojí, co to stojí. „Kdo rychle koná, dvakrát koná. Pokud v zimě v Rusku vypnou plyn, budeme potřebovat, aby vše fungovalo. Pokud to bude jako dosud, tak to sice bude drahé, ale koupili jsme si jistotu, že nám ekonomika nezkolabuje,“ uvedl.