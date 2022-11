Snižují českou závislost na Rusku a nestíhají vyrábět

Daikin v Brně pětinásobně rozšíří výrobu tepelných čerpadel. Investuje do toho přes miliardu korun.

„Poptávka daleko převyšuje možnosti v rámci trhu,“ říká Steiner s tím, že zatímco před rokem 2009 se v Česku prodávaly zhruba čtyři tisíce kusů tepelných čerpadel, loni už to bylo 30 tisíc čerpadel a letos je podle něj poptávka ještě o 50 procent vyšší a podle odhadů jich bude namontováno zhruba 45 tisíc.

„Toto číslo však pochopitelně pouze reflektuje současné možnosti výroby. V tuto chvíli jsou tepelná čerpadla nedostatkovým zbožím,“ dodává Steiner s tím, že úměrně vysokému zájmu a nedostatečným kapacitám roste i čekací doba – od šesti měsíců do jednoho roku. „To je pochopitelně pro některé lidi velmi dlouhá doba, obzvlášť pro ty, kteří staví a potřebují čerpadlo hned,“ dodává Steiner. Zároveň se navýšila i cena. Za uplynulé dva roky v rozmezí 10 až 20 procent.

Daikin přitom nevyrábí jen v Česku. Investice teď směřují i do dalších zemí. Například v Polsku roste úplně nová továrna za 300 milionů eur.

„Máme 12 továren v rámci Evropy a každá se zaměřuje na něco jiného. Zásadní je, že se v dnešní geopolitické situaci snažíme mít výrobu rozvrstvenou,“ dodává Steiner s tím, že celkové investice firmy ve všech zemích přesáhnou 1,2 miliardy eur, za což by se měly současné kapacity veškeré výroby zhruba zečtyřnásobit.

„Daikinu se v roce 2019 podařilo stát se největším výrobcem tepelných čerpadel. Je sice hezké, že jste ten největší na trhu, ale zároveň na sebe berete ten závazek skutečně tu poptávku uspokojit,“ dodává Steiner s tím, že do rozšíření výroby teď investuje i konkurence. „Spolu s našimi konkurenty se již bavíme o balíku cirka pěti miliard eur do rozšíření výrobních kapacit,“ dodává.

Jen v Česku přitom investice do rozšíření výroby tepelných čerpadel oznámily například Master Therm či DZ Dražice.

Toho, že by se kvůli drahým energiím výroba v Česku nevyplatila, se Daikin nebojí. „V České republice máme obrovskou tradici. Nevychází to určitě dráž, jsou to věci, které jsou velmi dobře zkalkulované,“ dodává Steiner s tím, že pokud se srovná cena pracovní síly, cena pozemků, stavebních prací i energií, je Česko stále velice zajímavé místo pro takovéto investice.