Vánoce budou o 25 procent dražší. Většina dárků je už v Česku

„Sklady zůstávají naplněné. Sice se už doprava dala do pořádku, ale stále je tu nedostatek materiálů, který může omezit výrobu. Ať už jde o tolik omílané čipy, nebo jiné suroviny. Výrobci teď navíc vyrábějí jinak, sortiment dávkují. Když mají několik řad produktu, nevyrábí všechny najednou, ale nejprve jednu a pak druhou. Dost se změnil systém výroby a to je důvod, proč je potřeba se předzásobit,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys David Fuchs, generální ředitel společnosti Agora DMT, která je největším dovozcem elektroniky do Česka.

„Obětí změn“ jsou třeba bezdotykové odpadkové koše. „Je to objemné zboží, převážíte vlastně vzduch a v kontextu dopravy už je takový dovoz hraniční. Kdybychom měli všechny náklady promítnout do ceny pro koncové spotřebitele, neočekáváme, že bude po tomto zboží vysoká poptávka,“ dodává Fuchs s tím, že naopak obrovský nárůst zaznamenávají výrobky pro chytrou domácnost, které se věnují úsporám energií,“ dodává Fuchs.

Zlepšily se také dodací lhůty. „Když dnes zadám výrobu malého elektrozařízení, například zvonku do domácnosti, přijde mi letecky a za měsíc můžu prodávat. Pokud je to objemnější zboží, které jde lodí, trvá to od zadání výroby tři měsíce. V covidu to bylo i půl roku,“ dodává Fuchs.