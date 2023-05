Glosa: Škrty máme hluboko v DNA. Rodičům ale nepomohou

I proto tak velké rozpaky vzbuzuje návrh související s délkou rodičovské dovolené a nově i s pravidly v přijímání dětí do školek. Hovoří se o tom, že by školky měly garantovat přijetí dětí už v den jejich třetích narozenin, nikoli až k 1. září, jak je tomu dosud. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zároveň navrhuje, aby se maximální doba pobírání rodičovské dovolené zkrátila ze čtyř na tři roky.

Mnozí si od návrhů slibují, že by rodiče malých dětí nastupovali dříve do práce a že by některé děti nemusely – mimo jiné i kvůli přeplněné kapacitě zařízení – čekat až rok na přijetí do školky. Co zní hezky na papíře, je ale v realitě zatím bohužel neproveditelné. V předškolních zařízeních nejsou místa ani teď. Mimo jiné i proto, že jsme až příliš dlouho šetřili. Tedy, pardon: nebyly na to peníze.