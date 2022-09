Co rozhodne volby v Praze? Odpovídal Hřib, Svoboda i Bém

Prahu čeká lítý boj o vedení města. Podle posledních průzkumů se o pozici v jejím čele utkají nejpravděpodobněji Piráti, kteří město vedou, s pražskou koalicí Spolu, jejíž lídr stál v čele města už před dvanácti lety. Ta má ovšem v předvolebních průzkumech navrch. Kdo by zvládl město vést znovu a lépe?

Hosty speciálního vysílání Ptám se já ke komunálním volbám z Kasáren Karlín byli primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) a poslancem a lídr Spolu pro Prahu Bohuslav Svoboda (ODS), exprimátor Prahy Pavel Bém a politický komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy +19

„Já jsem Prahu provedl dvěma bezprecedentními krizemi, které byly velice nové,“ zhodnotil své funkční období současný primátor Zdeněk Hřib. Podle něj musí hlava města udržet především stabilní koalici, aby bylo možné připravovat velké projekty. „Dřív tu takhle stabilní koalice nebyla. A výsledky? Staví se metro D, staví se tramvajové tratě, tři nová přemostění Vltavy, teď jsme odevzdávali žádost o územní rozhodnutí na městský okruh, opravujeme městské byty, máme rekord nových bytů v komerční zástavbě a tak dále,“ vyčetl svoje úspěchy v rozhovoru.

Podle Hřibova soka ve volbách – lídra kandidátky Spolu pro Prahu Bohuslava Svobody, ale Hřib svou funkci zas tak dobře nezvládl. Mezery má současné vedení města podle něj zejména v jednání s ostatními institucemi. Proto, pokud by pražská koalice Spolu vyhrála volby a Svoboda se stal primátorem, by bylo podle něj výhodné, kdyby si nechal i svůj dosavadní poslanecký mandát. „Pokud máme řadu věcí, které Praha potřebuje posadit, a pokud existuje někdo, kdo je schopen komunikovat se Sněmovnou, má to smysl. Jsem přesvědčen, že by to bylo pro Prahu výhodné,“ vysvětlil Svoboda.

S tím, že by primátor měl mít přesah do jiných funkcí a politickou zkušenost, souhlasí i exprimátor za ODS Pavel Bém. „Je to primárně o síle, osobnosti kandidáta, který není jenom pražský primátor, ale on je, jak správně říkal pan docent Svoboda, i tak trochu poslanec. Je trochu stratég, je trochu politik a je osobností, která má přinášet vize,“ komentoval Bém a kritizoval, že Zdeněk Hřib v posledním volebním období velmi často oponoval vládě, což podle něj zkomplikovalo řadu projektů.

Podle politického komentátora Jindřicha Šídla, ale nelze jedno volební období, ve kterém byli Piráti v čele Prahy, jednoduše hodnotit. „Tady je obecný problém stát v čele Prahy. Což je podle mě nejhorší job v české politice, asi velmi vzrušující, mocný a zároveň je to trochu jízdenka do pekla. Je strašně těžké stát v čele Prahy jedno volební období. Pavel Bém měl to štěstí, že druhé volební období vyhrál. Těch 8 let dává nějakou naději. Skládat účty po čtyřech letech je těžké,“ oponoval Bémovi.

Jak složitá je pozice pražského primátora? A jaká nejpalčivější témata je třeba v následujícím volebním období vyřešit?

