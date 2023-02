Šťastný podcast: Bydlení pro prezidenta. Takhle žili Pavlovi předchůdci

Do inaugurace Petra Pavla zbývá už méně než měsíc, a tak všichni začínají řešit i to, kde bude nová hlava státu bydlet. Ve Šťastném pondělí jsme tento týden odhalili, že nové prezidentské sídlo bude v Černoučku v Ústeckém kraji. A ve Šťastném podcastu jsme na toto téma navázali a podívali se na perličky z bydlení předchozích prezidentů.

„Václav Havel bydlel nejdřív ve svém bytě na Smetanově nábřeží vedle Tančícího domu, pak se přestoval do takzvaného Prezidentského domečku naproti Míčovně. Ale když přišel Václav Klaus v roce 2003, nastal trochu problém. Ministerstvo obrany pro něj našlo vilu ve Slunné ulici s tím, že by to mohlo být důstojné místo, kde by mohl sídlit nový prezident. Jenže se ukázalo, že ta vila dřív patřila sudetským Němcům, což byl dokonce i pro Václava Klause v roce 2004 trochu problém. A tak se místo toho upravila Lumbeho vila v areálu Hradu,“ popisuje obšírně pamětník Jindřich Šídlo.