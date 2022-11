Ruský vliv na volby už Američany nestraší, bojí se spíš sami sebe

Už příští úterý proběhnou ve Spojených státech volby do obou komor parlamentu. Dva roky po vítězství Joea Bidena nad Donaldem Trumpem je americká společnost pořád rozdělená a nedaří se jí najít společnou řeč. Co stojí za radikalizací příznivců obou stran, které proti sobě kandidují, a jak do společenské debaty promlouvají sociální sítě?

Já jsem toho názoru, že už v tom roce 2016 bylo tohle téma trošku „přefouklé“. Že se Kreml snažil nějak ovlivnit americké volby, o tom není pochyb. Nicméně si myslím, že byla dost přehnaná reakce na to, jaký to ve skutečnosti mělo vliv. Upřímně řečeno, kdybych seděl v Kremlu v té době, tak bych si pravděpodobně mnul ruce, kolik jsem za málo peněz získal muziky. Mám pocit, že od té doby tohle téma přemazaly v Americe vygenerované problémy – jako například dezinformace šířené Trumpovskými republikány.

Zpochybňování výsledku voleb se stalo tématem číslo jedna Donalda Trumpa a jeho blízkých spojenců. Nevidím variantu, že by se na to v nejbližší době vykašlal. V médiích se mluví o tom, že pokud se Trumpovi nebudou líbit výsledky úterních voleb, tak je začne zpochybňovat. Mám pocit, že se z toho stane takový trumpovský kolorit, který se vždycky zjeví a který jen tak nezmizí.

A co teorie, že Trump svůj záměr kandidovat oznámí už tento týden v pátek? Údajně ho všechna křídla republikánské strany přemlouvají, ať to nedělá.

To je noční můra šéfa republikánů Mitche McConella. A jsem si jistý, že o tom s Trumpem museli nějakým způsobem komunikovat. McConell si hodně nepřál, aby do toho Trump před těmito volbami vstoupil. Protože podobně jako pro demokraty není příliš výhodné, když se moc mluví o nepopularitě Joea Bidena, tak pro republikány není výhodné, když se stane hlavním tématem voleb Trump.

Dezinformační kampaň by mě asi úplně nepřekvapila. I když většina takových kampaní přichází trošku dříve, někdy v říjnu. Šlo by o takzvané October Surprise, tedy říjnové překvapení. A pokud někdo něco takového plánoval, zdá se mi, že už je trošku pozdě. Nestihlo by to dorazit ke všem, ke kterým by se to dostat mělo.