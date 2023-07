Chorvat: Zavedení eura? Někde to s cenami přehnali

Do Chorvatska každoročně jezdí statisíce Čechů. Během prvních šesti měsíců se nejčastěji ubytovávali na Istrii či ve splitsko-dalmatské a zadarské oblasti. Vyplývá to z dat Chorvatského turistického cestovního ruchu pro Českou a Slovenskou republiku.

Ze statistik také vyplývá, že si Češi na Jadranu nejčastěji k přespání vybírají soukromé ubytování, následují hotely a kempy.

Letošní novinkou je, že se v populární turistické destinaci platí eurem, které nahradilo kuny.

„Někteří podnikatelé toho samozřejmě využili k navýšení cen, ale nelze říct, že by se obecně zdražilo všechno,“ říká pro Seznam Zprávy ředitel Turistického sdružení Istrijské župy Denis Ivošević.

„Jako národ se musíme naučit s eurem a jeho hodnotou pracovat. Na některých místech se to s cenami trochu přehnalo, což dobré není,“ připouští. Nejde ale podle něj o všeobecný problém.

Jak zatím hodnotíte letošní sezonu na Istrii?

Istrie je nejdůležitější turistická oblast v Chorvatsku, pochází odsud téměř 30 procent celkového obchodu. Co se týče celkových příjmů z cestovního ruchu, je Istrie někde mezi 35 až 38 procenty.

Velice důležité také je, že během covidu byla Istrie ve Středozemí vítězem, protože v roce 2020 jsme získali 48 procent příjmů v porovnání s rokem 2019, v roce 2021 to bylo 82 procent a v roce 2022 jsme byli jediným regionem v Chorvatsku, který překonal rekordní rok 2019.

Náš referenční rok už není rok 2019, ale 2020. Když porovnáme první pololetí v letech 2020 a 2023, je Istrie o osm procent lepší, co se týče příjezdů, a o sedm procent lepší v počtu nocí - za prvních šest měsíců už máme o 550 000 větší počet nocí než v roce 2022. Ubytování v hotelech si polepšilo o deset procent, kempy o šest procent a soukromé ubytování okolo procenta.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Denis Ivošević, ředitel Turistického sdružení Istrijské župy.

Máte informace, že by ubytování nebo služby byly dražší než loni? U nás se ceny v Chorvatsku dost řeší.

Zaregistroval jsem to nejen v českých, ale i v chorvatských mediích. Mohu říci, že na Istrii ceny v posledních deseti letech rostly, ale jen tam, kde se investovalo do nového ubytování, do zvýšení kvality, do lepších služeb a nových nabídek.

Samozřejmě, že existují poskytovatelé služeb, kteří zvýšili ceny bez investování, a musím říct, že s tím nesouhlasíme. Ono ale není důležité, jestli s tím souhlasíme, nebo ne, protože trh jim ukáže, kde je jejich místo. Nelze totiž navyšovat ceny v případě, že jste do podnikání nic neinvestovali. Takže vím, že jsou tací, ale trh jim letos nebo příští rok ukáže, že to tak nejde.

Změnilo se něco v Chorvatsku poté, co jste přijali euro?

Někteří podnikatelé to samozřejmě využili k navýšení cen, ale nelze říct, že by se obecně zdražilo všechno. Jako národ se musíme naučit s eurem a jeho hodnotou pracovat. Na některých místech se to s cenami trochu přehnalo, což dobré není, ale obecně, což je také vidět ve statistikách, máme o 10 procent více turistů v hotelech.

Pokud se podíváme na český trh, který je pro Istrii důležitý, vidíme, jak se zvětšuje nejen ve smyslu objemu, že přijede více hostů a stráví tu více nocí, ale také v tom, jaké služby si vybírají. Každý rok vidíme víc Čechů v pětihvězdičkových, čtyřhvězdičkových a také tříhvězdičkových hotelech a to samé u kempů a v soukromém ubytování.

V Umagu jsme v jedné restauraci viděli čepované pivo za čtyři eura. To je běžná cena?

Nevím, o jakou značku piva konkrétně šlo, ale pokud nějaké obyčejné pivo stojí čtyři eura (95 korun), to je trochu dražší. Pokud je to ale značkové pivo, je to nízká cena. Záleží na značce, která byla nabízena.

Kam na Istrii míří nejvíc Čechů?

Velmi navštěvovaná jsou města Umag, Poreč a Pula. Celkově je za prvních šest měsíců letošního roku na tom nejlépe Rovinj - 1,3 milionu přespání, v porovnání s minulým rokem o čtyři procenta víc. Poreč je na druhém místě se 4,3 procenta, Umag má o téměř 15 procent více přespání než loni.

A jaký typ si volí?

Jde o data od ledna do června, ale 19 tisíc nocí strávili Češi v hotelech, 83 700 nocí v kempech a 70 tisíc v soukromých ubytovacích zařízeních.

Češi volí nejčastěji soukromé ubytování

Můžete nastínit, jaká je běžná cena za jednu noc v hotelu? Jaký je průměr?

To je těžké říct, ale v hotelech to začíná někde na 80 eurech (1900 korun) a může se to vyšplhat až na 1000 euro (23 755 korun) za noc v závislosti na kategorii.

Jsou pro vás hosté z Česka stále důležití?