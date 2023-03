Hledá se ředitel pro největší pražský podnik. Zaznívá jméno svědka z Dozimetru

Witowski v minulosti potvrdil, že se do případného výběrového řízení znovu zřejmě přihlásí. Podporu Hřiba, do jehož gesce nyní patří DPP, ale Witowski, zdá se, postrádá. Hřib volal po jeho odvolání už loni na podzim v souvislosti se zakázkou na informační panely, kterou generální ředitel Dopravního podniku spolupodepsal. Lidé z „Hřibova“ Operátora ICT tehdy tvrdili, že je možné podobné zakázky řešit mnohem levněji.

„My jsme se s Michalem Zděnkem rozloučili. Poté, co proběhla kauza kolem pana Mlejnka, tak mi to nepřipadá jako důvěryhodná osoba, která by měla vést Dopravní podnik Praha,“ řekl pro Seznam Zprávy Adam Scheinherr (Praha sobě).

V předchozí koalici byl Scheinherr náměstkem primátora pro dopravu a předsedou dozorčí rady Dopravního podniku. V dozorčí radě sedí i dnes, ale už jako zástupce menšinové opozice. V čele DPP by rád dál viděl Petra Witowského, kterého bez otevřeného výběrového řízení přivedli do čela DPP lidé z Prahy sobě.

„Já přesně nevím, jak to bylo, zda on se skutečně obrátil jako první na policii, nebo jestli to bylo trošku jinak. To, že dával čestné prohlášení k panu Mlejnkovi, jeho důvěryhodnost velice snížilo,“ říká Scheinherr.