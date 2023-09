„A končíš, Pepo!“ Lidé se pohádali kvůli starostce, která okradla obec

Jeden den zase vyšetřovateli – mezi čtyřma očima - okrádání obce kajícně přiznala. To aby vyvázla s co nejnižším trestem a udržela si místo na radnici. Ale skoro vzápětí dokázala veřejně opakovat, že se ničeho špatného nedopustila. A při letních obecních slavnostech obcházet obyvatele a u piva a muziky je ujišťovat, že to všechno jsou jen fámy.

Další obyvatelé Města Libavá zase posloužili jako černé duše: Tichá z nich, aniž to tušili, vytvořila pomocí zfalšovaných podpisů obecní brigádníky. Pro jejich odměny sahala rovnou do obecní pokladny.

Celé to sleduje opálený muž v obleku, který do plného sálu svou vizáží příliš nezapadá. Olomoucký hejtman Josef Suchánek (STAN) přijel do obce s 570 obyvateli, aby starostce promluvil do duše. Byť velmi krotce a diplomaticky.