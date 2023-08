Nic špatného jsem neudělala, tvrdí usvědčená starostka a obci vládne dál

Čtete ukázku z newsletteru Kauzy Seznam Zpráv, ve kterém každý pátek reportéři z našeho investigativního týmu shrnují podrobnosti a zákulisí nových kauz z vysoké politiky i byznysu. Pokud vás newsletter zaujme, přihlaste se k odběru!

Když před dvěma měsíci přijel kolega Vojtěch Blažek do obce na hranicích vojenského újezdu na Olomoucku, znejistěl. Měl informaci, že starostka Města Libavé Štěpánka Tichá čelí obvinění za zpronevěru obecních peněz.

Najímala černé duše. Jeden příklad za všechny: Uzavřela například dohodu o provedení práce se svou matkou a synem. Pak zfalšovala papíry o odpracovaných hodinách a mzdové listy. A nakonec zadala příkaz, ať radnice matce a synovi pošle peníze na bankovní účty, které ovládala. Svou obec okradla o více než 400 tisíc korun.

Jenže starostka Tichá našeho reportéra zaskočila. „To se pletete, nic takového tady nemáme. To bychom tady museli vědět,“ reagovala tehdy.

Po dvou měsících je kriminální případ vyřešen. Vojta Blažek s pomocí informačního zákona získal rozhodnutí, kterým státní zástupkyně starostčino stíhání v červenci zastavila. Štěpánka Tichá se přiznala, zaplatila škodu a výměnou za to nešla před soud pro zpronevěru, za niž jí hrozilo až pět let vězení.

„Všechny obviněné se v plném rozsahu doznaly, vyslovily lítost a projevily ochotu nahradit způsobenou škodu,“ vysvětlila v usnesení žalobkyně Eva Svobodová, proč Štěpánka Tichá a dvě zaměstnankyně radnice splnily podmínky pro zastavení stíhání.

Lítost projevila starostka možná na policii, ale kolegu i tentokrát odbyla. „Já se o tom s vámi bavit nebudu. Nezlobte se na mě, na shledanou,“ ukončila hovor hned při dotazu na zastavení případu.

A kolegům z deníku MF Dnes dokonce tvrdila, že nic nespáchala. „Nic špatného jsem neudělala, jinak nemám co říct. Na shledanou.“

Happy end o napravené starostce, která se chytila za nos, se tedy nekoná. Zrychlený justiční postup navíc vytvořil prostor pro nebývalou absurditu: Tichá sice ukradené peníze vrátila, dál ale zůstává starostkou. Drží ji pohodlná většina v tamním zastupitelstvu.

Automaticky by musela skončit, jen pokud by ji soud poslal do vězení. Její případ ale skončil podmíněným zastavením už ve fázi vyšetřování, na což zákony ve vztahu k obecním politikům nepamatují.

Jediný způsob, jak by ji nyní bylo možné odstavit od obecní kasy, by byl zákaz činnosti. Jenže ten by mohl udělit jen soud. A tomu, jak už víme, se starostka vyhnula.

Co jsme také zjistili

Žlutá pro Blažka, trumf pro Nejedlého. Bouřková schůzka ministra spravedlnosti Blažka s někdejším prezidentským poradcem Martinem Nejedlým, na niž jsme jako první upozornili, rozpoutala nečekané politické pohyby. Premiér Fiala se přidržel tvrzení, že šlo o náhodné setkání. Pokud by se prý prokázal opak, musel by Blažek ve vládě skončit. Zavolali jsme proto Nejedlému a zeptali se, jestli se nepotkávají častěji. Přiznal, že se viděli zhruba před čtvrt rokem.

Pro Blažka to znamenalo další komplikaci. Tentokrát už premiér Fiala mluvil o žluté kartě. Přesné parametry schůzek Blažek–Nejedlý znají právě jen oba jmenovaní. Blažek je na sebe nejspíš neprozradí. Nejedlému ale dává premiérovo prohlášení do rukou trumf, jimž může teoreticky přitlačit ministra spravedlnosti do rohu. Stačí, aby vytáhl důkazy o tom, jak a proč se skutečně setkávali, a ze žluté karty je rázem červená.

Bílí koně primátorky Vaňkové. Adéla Jelínková a Lukáš Valášek přinesli dosud neznámé detaily nového obvinění v brněnské bytové kauze. Policie má za to, že radnice pod vedením politiků ODS přiklepla 300 čtverečních metrů k bydlení nynější primátorce Brna Markétě Vaňkové. A že její příbuzní sehráli roli bílých koní.

Zbytek versus Pavel. Souboj o prezidentský post měl mít dohru, která se ovšem nekonala. Litoměřický soud chtěl tento týden vyřešit žalobu, kterou na prezidenta Petra Pavla podal podnikatel a předlistopadový armádní důstojník Zdeněk Zbytek. Dlouholetý přítel Miloše Zemana se však rozhodl, že ji stáhne. Proč se chtěl soudit, popsal Radek Nohl.

Jihokorejská sekta. Pořad Terén reportérky Kristiny Cirokové se věnoval jihokorejské sektě Sinčchondži, která má v Česku kolem dvou set členů, a v sérii článků přinesl hned několik zjištění.

Tajně pořízené audionahrávky dokládají, jak vypadá manipulace věřících a nábor nováčků. Bývalé členky ve videoreportáži hovoří o fyzických cvičeních a podivných rituálech. Sekta v účetní uzávěrce tvrdí, že nepřijala žádné dary. Bývalí členové však uvedli, že pravidelně posílali na její konto peníze.

Hnutí s vazbami na sektu naletěli i někteří čeští politici. Účastnili se jeho akcí, aniž by věděli, že je vedou lidé ze sekty. „Netušil jsem, jaký tady mám fanklub. Děkuji za pozvání,“ pochvaloval si například senátor Petr Štěpánek (STAN). Výsledky svého pátrání Kristina shrnula i ve středeční epizodě podcastu 5:59.