Beru 20 tisíc, soudí se o výživné zakladatel Knihy Dobrovský. Bance přiznal víc

„Ano, tak to je,“ řekl Dobrovský například při výslechu u soudu v roce 2019 a za tím, že to je jeho jediný příjem, si stojí dodnes. Jak vyplývá z údajů, které soudu předložil, jeho čistá mzda se od roku 2012 v podstatě nezměnila. I přestože firma Dobrovský mezitím rostla.

Soud tuto nesrovnalost zjistil v roce 2019. Když se na to soudkyně Petra Dobrovského zeptala, odpověděl: „Tyto částky byly účelově navýšené pro schválení úvěru Oberbank s tím, že Oberbank to nechtěla ověřovat, nechtěla to dokladovat.“ Na dotaz, zda to považuje za čestné, řekl, že to „možná čestné není“.