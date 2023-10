Rekvizity z laciné gangsterky zastínily původ 50 milionů exšéfa IKEM

Když se lékaři obrátili na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, dal jim překvapivou radu. „Pan ministr, když s námi o tom mluvil, řekl: ‚A proč to neřeknete novinářům?‘“ popsal kardiochirurg Jan Pirk, jeden z údajně vydíraných.

Aféra od té chvíle nabobtnala do nečekaných rozměrů. Jen my na Seznam Zprávách jsme k případu sepsali dalších 26 článků, v nichž jsme zmapovali nejen pokusy o vydírání, ale i vedlejší, úvěrový byznys exředitele Stiborka.

Vše vyústilo tento týden hned ve tři obvinění z vydírání . Kromě Stiborka si jej vyslechl i jeho náměstek Jiří Malý a šéf IT oddělení Petr Raška.

Ještě nevíme, jestli skutečně spáchali trestný čin, to musí říct pochopitelně až případný soud. Text obvinění nicméně nabízí fascinující sondu do světa lékařských elit, které si jdou při šéfování miliardového špitálu navzájem po krku.

Exnáměstek Malý měl podobnou pracovní metodu jako Andrej Babiš. Podle obvinění si na každého nepohodlného vedl složku s kompromitujícími materiály. A když to nešlo jinak, s pomocí lsti – alespoň podle policejního obvinění – se vlámal do telefonu revoltujícího Jana Pirka.

Ve světle slov zachycených v čerstvém policejním protokolu zní věrohodně i vzpomínky Stiborkových věřitelů , kteří z jeho úst údajně slyšeli, že jim „nechá vyhladit rodinu do šestého kolene“.

Tak například: Náměstek Malý poslal svou asistentku do trafiky, aby mu obstarala předplacenou SIM kartu, z níž pak anonymně – opět podle policejní verze – bombardoval ministra Válka. Místo toho, aby jí dal dvě stě korun z vlastní kapsy, nechal ji simku zaplatit nemocniční kartou, díky níž pak vyšetřovatelé anonymní číslo pohodlně vystopovali. Zvlášť když Malý předplacenku vložil do mobilu, který zároveň používal pro číslo registrované na IKEM.

Rekvizity z laciné gangsterky by přitom neměly zastínit mnohem vážnější podezření, která jsme při našem pátrání vytáhli na světlo . Co všechno o případu věděl ministr Válek a proč nezakročil?

A hlavně: Odkud skutečně pocházelo 50 milionů , které exředitel Stiborek napumpoval do vlastního byznysu s horentními úroky?

Kdo si zaslouží trest? Přestože byla odsouzena za to, že způsobila miliardovou škodu, nepovažuje se za viníka, ale spíš oběť zákulisních her. Příběh bývalé ředitelky pozemkového úřadu Evy Benešové potrestané v kauze restituce Bečvářova statku dosledoval Vojtěch Blažek , který kauzu mapuje už pátým rokem. „K soudu ale měli jít ministři a advokát,“ řekla mu Benešová a přidala i jejich jména.

Odvoláváme, co jsme odvolali. Nejprve Hrad tvrdil, že rozhodnutí neobdržel. Pak najednou, že odvolání proti němu nemělo cenu, když už pokuta byla zaplacena. Finanční úřad ale připustil, že kdyby se Hrad odvolal, peníze by jim vrátili. Pokuta za Miloše Zemana proto platí. Úředníci od nového prezidenta Petra Pavla tak promarnili šanci se bránit a pokračují v nejlepší tradici nastavené někdejším kancléřem Vratislavem Mynářem. O zašmodrchaném sporu referoval Radek Nohl .

Hrubost a sexismus na škole. „Šla jsem docentovi poděkovat do kanceláře. Řekl: Tak si klekni na kolena a ukaž mi, jak umíš děkovat, a šel ke mně, jako že si rozepíná kalhoty. Byl to zřejmě vtip, ale bylo to velmi nepříjemné.“ Jedno z anonymizovaných svědectví studentů na adresu dnes už bývalého vyučujícího Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Školu opustil v tichosti, po takzvané dohodě. Formálně totiž nebyl z ničeho obviněn. A nyní vyšlo najevo, že sexistický docent ve školství úplně neskončil.