Inflace žene lidi do náruče podvodníků. Razie ve skupině IPC se dala čekat

Před měsícem a půl ve velké investigativní sérii vylíčili, jak investiční skupina IPC očividně balancuje na hranici podvodu. Z peněz od tisíců českých investorů financovala například ruskou propagandu . A její manažeři vklady od klientů po statisících vybírali z bankomatů a další peníze utráceli za luxusní zboží v nejdražších obchodech v Pařížské ulici v Praze – aniž by dokázali vysvětlit, proč to dělají.

Skupina také investovala desítky milionů do ztrátového propagandistického byznysu Petra Hájka, bývalého mluvčího Václava Klause, a do kliniky alternativní medicíny jeho dcery. Oba provozují server Protiproud, který se podle tajných služeb podílí na šíření ruského hybridního vlivu v Česku.

Zatím to podle policejního podezření vypadá na klasický podvod: vybírání peněz od lidí pod příslibem nereálně vysokých výnosů. A také legalizaci výnosů, tedy lidskou řečí: Vyprání peněz investorů dočista tak, aby nepůsobily jako ukradené, ale poctivě vydělané.

Tenhle případ dokládá, co už předloni říkal v rozhovoru pro Seznam Zprávy Jiří Hylmar, tehdy nový ředitel Finančního analytického úřadu, jenž sleduje právě podezřelé finanční transakce a pátrá po špinavých penězích. Tehdy předpověděl, že s rostoucí inflací bude investičních podvodů přibývat – lidé budou hledat stále „výhodnější“ zhodnocení úspor, a dají tak šanci podvodníkům.

Kde je unesená dívka? V pořadu Terén Kristina Ciroková zmapovala příběh německé sekty , které úřady odebraly 40 dětí kvůli bití a týrání. Sekta Dvanáct kmenů se ale v tichosti přesunula do Čech, kde má sídla v Mšeckých Žehrovicích na Rakovnicku a ve Skalné na Chebsku.

Hodinky pro pana Jie. Dílek po dílku skládáme dál obraz toho, co se dělo na pražském Hradě v éře vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře. Adéla Jelínková a Lukáš Valášek se dostali k informacím, jak Hrad obdarovával své oblíbence z Číny a Ruska . Třeba Jie Ťien-minga, poradce prezidenta Miloše Zemana a někdejšího šéfa miliardové čínské finanční skupiny CEFC. Jestli nosí hodinky od Zemana v hodnotě 40 tisíc korun, nevíme – v roce 2018 záhadně zmizel.

Kam s nimi? Do exekuce. Manželé Turkovi z Přeštic na Plzeňsku strávili skoro čtyři roky v exekuci – obstavený měli majetek v hodnotě desítek milionů. Pole, pozemky, dům, průmyslový areál po předcích… Ne, to není příběh o lidech, kteří si nabrali úvěry a nezvládali splácet. Turkovi zazdili třemi cihlami díru, která do jejich pily přinášela vodním náhonem nepořádek od sousedů.