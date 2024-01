Je to podvodník, řekl o něm Babiš. Teď přijde znalec k soudu znovu

Soudkyně vrchního soudu Eva Brázdilová v unesení uvedla, že Hálek ve svém posudku velmi podrobně rozebral celé pozadí projektu Farma Čapí hnízdo. A z toho důvodu by tak podle ní neměl zůstat stranou Šottovy pozornosti.

„Odvolací soud konstatuje, že nesdílí názor soudu nalézacího, že řada otázek a odpovědí v podaných znaleckých posudcích je nepřípustná, a to zejména s odůvodněním, že se jedná o otázky právní nebo špatně formulované,“ konstatovala Brázdilová.

Když znalec Hálek u soudu vypovídal na podzim 2022, Babiš jej poté, co opustil soudní síň, před novináři slovně napadl. „Je to podvodník, který dělá podivné znalecké posudky. Na základě jeho posudku jsem byl v roce 2017 stíhán,“ řekl Babiš novinářům po konci jednání soudu.

Hálek na to poté reagoval slovy, že bývalý premiér je obžalován, a tak si může tvrdit, co chce. „Přípustná je i evidentní lež,“ uvedl Hálek a dále se nechtěl k tvrzení expremiéra vyjadřovat.

Babiš mimo jiné reagoval na Hálkův závěr, že Farma Čapí hnízdo si na svém počátku nedokázala ze svého provozu zajistit dostatek peněz. A že fungovala – jak dále řekl Hálek – jen díky penězům z holdingu Agrofert. Celkově farma v té době utržila 340 milionů. Z toho 324 milionů přišlo od firem z Agrofertu, přičemž 280 milionů bylo za reklamu. To navíc bylo podle Hálka iracionální.

To, že soudkyně Brázdilová zprošťující rozsudek zrušila, neznamená, že bude Babiš odsouzen. Soudce Šott má nyní podle vrchního soudu odpovědět na dvě klíčové otázky:

Podle soudkyně Brázdilové to ale nebude jednoduché prokázat. „V případě posuzování Farmy Čapí hnízdo jako malého nebo středního podniku by otázka sousedního a relevantního trhu nebyla jednoduchá a minimálně z hlediska subjektivní stránky by byla poměrně problematická,“ uvedla v rozhodnutí Brázdilová.