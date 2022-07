Malý sport řeší u soudu sexuální násilí. Chtěli to zamést, říká otec hráčky

Královehradecký soud sice řeší obžalobu bývalého trenéra z pohlavního zneužití dítěte mladšího patnácti let, avšak při hlavním líčení rozplétá i kontext případu – třeba právě to, jak na oznámení hráček reagoval výkonný výbor Svazu Českého stolního tenisu.

„Už si toho moc nepamatuji, ale pokud se nemýlím, jednalo se pouze o dvojsmyslné narážky, nic konkrétního,“ uvedl. „Trenér to tehdy popřel, bylo to tvrzení proti tvrzení a my nejsme soudci ani policisté, abychom to vyšetřili,“ řekl dále a popsal, proč se svaz podezřením ze sexuálního násilí před deseti lety významněji nezabýval.