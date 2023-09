Nové svědectví v kauze Byty: podnikatelka se přiznala k uplácení

Loni v listopadu to skončilo razií Národní centrály proti organizovanému zločinu. Hlubocké se totiž podařilo lukrativní prostory po švagrovi Vaňkové udat. A policisté ji viní, že za to vybrala úplatek 3,9 milionu korun, jak plyne z textu obvinění, který mají Seznam Zprávy k dispozici.

U Hlubocké ale zaznamenali policisté větší úspěch. Za podíl na korupci jí tak hrozí až šest let vězení, i když po zatčení částečně s policisty spolupracovala. A podle sdělení obvinění se přiznala k tomu, že sama uplácela a v konkurenci stovek zájemců získala hned tři nemovitosti během tří let. Policisté tak mají druhé významné svědectví toho, jak možný systém manipulací v Brně fungoval.

„Denisa Hlubocká podrobně popsala okolnosti získání nemovitostí do nájmu, okolnosti předání finančních prostředků Monice Janoškové, a také podrobně popsala způsoby vyhledávání klientů, kteří měli zájem za úplatek získat obecní byt do nájmu,“ shrnuli její výpovědi policisté v protokolu.

Už v roce 2012 Hlubocká – podle svého tvrzení za úplatek 550 tisíc korun – obdržela do nájmu byt na Renneské třídě. Dům pak politici dokonce nájemníkům zprivatizovali za zlomek tržní ceny a ona pak byt obratem prodala za tržní cenu.

„Tímto způsobem si Denisa Hlubocká ověřila, že Pavel Hubálek s Monikou Janoškovou dokáží za úplatek zajistit přidělení obecního bytu do nájmu a také jeho následnou privatizaci,“ přepsali policisté její výslech o tom, jak začala spolupráce realitní agentky s výše zmíněnou dvojicí.

Hlubocká policistům ale vypověděla i to, že následně poskytla dvojici další úplatek 1,2 milionu za další dvě nemovitosti.

„Byt do současné doby užívá nepravidelně, neboť většinu času tráví v Řecku a na úhradu nájemného a služeb spojených s bytem pobírá příspěvky na bydlení,“ přetlumočili další část výpovědi Hlubocké policisté.

A manželce svého bratrance dovedla Janošková zařídit městský byt v ulici Hrčnířská s levným nájmem, protože se její příbuzná radnici zavázala, že ho na vlastní náklady opraví. Peníze na to přitom neměla – šlo o prodavačku s milionovou exekucí, jak sama příbuzná vypověděla policistům. Stejně jako to, že jí byt zajistila právě Janošková, která v něm před policií ukrývala stohy dokumentů.

Z telefonů zabavených stíhané trojici detektivové vydolovali jejich SMS, v nichž společně řešili jednotlivé městské byty. Plyne z nich i to, že v roce 2013 Hlubocká s Janoškovou plánovaly, jak zpeněží oněch 300 čtverečních metrů v bytovém domě v ulici Hlinky. A to navzdory tomu, že příležitost si je pronajmout nikde zveřejněná nebyla. V té době totiž prostory stále ještě drželi příbuzní Vaňkové.

„Městu už se nebude nic platit. Je to včetně odkupu + byt 120m 3+1 + garáž + zahrada. Hlinky 46, 46a (jedna půda). Cena je 4 500 000 Kč teď za tady tohle. Zbytek bytů, co tam jsou volné, budu vědět zítra. Je ještě hezčí než ten, co jsme od něj měli klíče!!! Hezkou dobrou noc. Snad se ti bude dobře spát,“ psala například v srpnu roku 2013 Janošková Hlubocké o městském domě v ulici Hlinky.