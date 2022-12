Policie: Peníze investorů Xixoio šly na vilu, auta a luxusní život manželky

Seznam Zprávy nyní získaly policejní dokumenty, které detailně popisují podezření detektivů vůči většinovému vlastníkovi firmy Richardu Watzkemu a jeho spolupracovníkům. A dávají nahlédnout do chodu firmy, kterou sami detektivové nazývají Ponziho schématem, do něhož Watzke celkem od 3117 lidí či firem načerpal od roku 2019 nejméně 446,6 milionu korun. Přesvědčil je, aby peníze vydali za virtuální token XIX.

Firma podle nich nevyvíjela žádnou činnost, která by investorům vložené úspory zhodnotit mohla. Watzke reklamy na titulních stranách novin či na webu nakupoval za peníze investorů ve snaze z dalších lidí dostat co nejvíce peněz. Jakmile by totiž příliv vkladů ustal, systém by se bez jiných výdělků zhroutil.